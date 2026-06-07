Compartir

La agenda internacional continúa, la presidenta encargada Delcy Rodríguez llegó a Turkiye para una visita estratégica. La mandataria se reunirá con representantes de ese país para analizar los tratados que hay.

Turkiye siempre ha sido una nación aliada de manera estratégica de Venezuela y una de las que más lazos de trabajo y cooperación ha dado en las últimas décadas. Es por ello que se tocarán dichos puntos para reforzar los mismos.

Venezuela y Türkiye (Turquía) mantienen una sólida alianza estratégica, respaldada por múltiples acuerdos en áreas de comercio, energía, minería, agricultura; aviación y diplomacia.

Acuerdo de Desarrollo Comercial: Firmado para promover y diversificar el intercambio de bienes y servicios entre ambas naciones.

Convenio de Doble Tributación: Tratado para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia del Impuesto Sobre la Renta.

Presidenta encargada Delcy Rodríguez llegó a Turkiye

Cooperación Energética y Minera: Convenios recientes para la exploración y explotación de gas, yacimientos petroquímicos, oro y cobre.

Alianza Agrícola y Pesquera: Acuerdos para la exportación de rubros venezolanos como cacao, café y productos del mar (camarones, pulpo).

Supresión de Visas: Eliminación de visados para los ciudadanos de ambos países en calidad de turistas, permitiendo el libre tránsito para estancias cortas.

Conectividad: Acuerdos en materia aeronáutica que han permitido la conexión directa de vuelos comerciales (como los operados por Conviasa) entre Caracas y Estambul.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas