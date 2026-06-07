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Las autoridades del municipio Juan José Mora fueron notificadas del hallazgo de un cuerpo. El hombre señalado de femicidio en Morón fue encontrado sin vida. El sujeto presuntamente había disparado a su pareja el día sábado 6 de junio de 2026.

Ana Maricela Quero Pérez de 47 años, estaba en su casa cuando fue sorprendida por su pareja, la cual le disparó. El hombre quedó identificado como Manuel Antonio Álvarez Guevara de 38 años.

Hombre señalado de femicidio en Morón fue encontrado sin vida

Este se internó en una zona boscosa de Urama en el municipio del litoral carabobeño donde fue encontrado sin vida. Al lugar llegaron autoridades para hacer el levantamiento del hecho y trasladar al hombre a la sede de medicina forense del Hospital Adolfo Prince Lara.

Las autoridades se encargaran de este caso, como el de ocurrido ayer en casa de la pareja donde murió la dama.

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