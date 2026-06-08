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El primer cómputo presidencial fue para Keiko Fujimori, dijo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori lidera los comicios de Perú hoy domingo 7 de junio de 2026.

Indicó el boletín que se ha escrutado el 1.382% de las actas de las votaciones a nivel nacional, y la abanderada del partido Fuerza Popular ha obtenido el 54.55% de los sufragios válidos. Mientras se espera por los próximos boletines.

Keiko Fujimori lideró primer cómputo presidencial en Perú

Tanto Keiko como Roberto Sánchez, candidato de la izquierda peruana están en sus comandos esperando las informaciones. Sánchez de la coalisión de izquierda peruana registra un porcentaje de 45.44%.

La jornada electoral en el Perú se llevó a cabo sin contratiempos, un día donde se presentaron solamente algunos inconvenientes, pero los mismos fueron resueltos.

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