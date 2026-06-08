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Una estudiante de medicina en Barquisimeto murió la noche del sábado al oeste de esa ciudad luego de ser impactada por una moto. Andrea Sofía Rodríguez Vargas de 19 años falleció tras ser impactada por una moto.

Se pudo conocer que dicha motocicleta era conducida por Enrique José Alex Díaz, este presuntamente venía haciendo maniobras indebidas cuando perdió el control de la moto. La misma impactó contra la muchacha.

Estudiante de medicina en Barquisimeto falleció

Enseguida los familiares y amigos trasladaron a la joven a un centro de salud donde a pesar de los esfuerzos de los galenos falleció. Las autoridades se encargaron del levantamiento del hecho, como de la detención de Díaz.

Rodríguez Vargas era una destacada estudiante de la Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto. Además de ser una excelente colaboradora de la Iglesia Católica.

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