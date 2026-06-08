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La selección de Japón ya está en México para lo que será el Mundial de Fútbol 2026, pero al llegar a la cancha esta no se encontraba en su mejor estado. Los nipones iban a entrenar en el estadio de los Tigres pero pidieron cambio.

Pero cuando llegaron a la sede de Rayados entrenaron en unas condiciones regulares en la cancha. Desde ayer los japoneses buscaban entrenar de la mejor manera pero debido al estado de la cancha no han podido.

Es por ello que en redes sociales los mismos fanáticos aztecas estallaron contra el comité organizador por el gramado de la cancha. Algunos jugadores no se arriesgaron a correr en la misma como lo hacen en el terreno de juego.

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Selección de Japón ante el estado de la cancha en México

Takefusa Kubo quien es una de las máximas figuras de esta selección y quien habla muy bien el español por jugar en España declaró a la prensa sobre lo ocurrido. Donde dijo que tenían miedo de jugar.

“El campo de ayer no estaba muy bien, tuvimos que cambiar los jugadores tenían miedo, el campo de hoy yo creo que está muy bien y hemos entrenado mucho mejor”. Dijo el jugador de la Real Sociedad de España.

Señaló Takefusa Kubo sobre la cancha de la Facultad de Medicina en la UANL, que previamente iba a ser utilizada por Japón para entrenar, sin embargo debido a las malas condiciones de la cancha, tuvieron que utilizar El Barrial de Rayados.

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