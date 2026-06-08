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Funcionarios de la Coordinación de Vigilancia y Patrullaje Vehicular de la Policía Municipal del litoral carabobeño aprehendieron a un ciudadano de 52 años. Esto por presunto abuso sexual en Puerto Cabello.

La actuación policial se inició luego de que una adolescente de 16 años, acompañada por su pareja, acudiera a la Estación Policial El Palito; para denunciar que había sido víctima de abuso por parte de su padrastro.

El hecho habría ocurrido en el sector Taborda Nueva, específicamente en la zona de El Quilombo. De forma inmediata, una comisión se desplegó hasta el lugar, logrando ubicar al sospechoso en su residencia.

Presunto abuso sexual en Puerto Cabello

Tras ser informado del motivo de la presencia policial, el sujeto, identificado con los apellidos Martínez Salcedo, fue trasladado de manera voluntaria al Centro de Coordinación Policial, donde quedó bajo resguardo. El procedimiento fue puesto a la disposición de la Fiscalía Auxiliar N° 24 para las investigaciones de ley.

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