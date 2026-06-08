Compartir

Los navieros tuvieron una jornada productiva de 10 hits y 12 carreras en el último choque de la fase regular ante la novena de Miranda. Marineros vapuleó a Líderes 12×2 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Deivi Muñoz bañó al jardinero izquierdo Wilkerman García con un doblete que trajo hasta la goma a Johan López y Jesús Ugueto para abrir las acciones en el tercer capítulo. La producción siguió en el tramo siguiente con López quien ligó imparable al jardinero derecho que trajo a Yoel Yanqui y un sencillo de Bryant Flete hizo que Robert Pérez Jr. y Johan anotaran el 0x5.

En el octavo episodio con el duelo 2 a 6, la toletería Valenciana desató un rally de seis rayitas que sentenció Ángel Aguilar con un Grand Slam, su primero con el uniforme filibustero para completar el nocaut, el primero para los pupilos de Clemente Álvarez en la actual contienda.

Marineros vapuleó a Líderes por la vía del nocaut

Cristofer Ogando (1-1) trabajó desde el segundo episodio y estuvo en la loma durante 4.2 innings en el que ponchó a cinco contrarios, permitió tres hits y una carrera durante su tiempo de juego para llevarse el triunfo.

Luis Escobar (0-1) cargó con la derrota. Con este resultado Marineros se llevó la serie particular 7-3 ante los Mirandinos en la actual justa. La novena semana iniciará el día martes 9 de junio ante Samanes de Aragua en el parque Valenciano a las 3:00 de la tarde.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas