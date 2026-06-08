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Prevenir el Alzheimer implica adoptar un estilo de vida que proteja tanto tu cerebro como tu corazón. La ciencia sugiere que mantener hábitos cardiovasculares saludables, realizar ejercicio regularmente, ejercitar la mente y llevar una dieta nutritiva desde temprana.

Sigue estos consejos de los expertos en la materia para prevenirlo. Lee un buen libro, duerme lo suficiente. Evita el tabaco, realiza ejercicios y lleva una dieta saludable.

Cuida tu salud cardiovascular, Existe una conexión directa entre la salud del corazón y la del cerebro. Controlar la presión arterial, mantener los niveles de colesterol y prevenir o manejar la diabetes son pasos fundamentales para asegurar un buen flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Haz ejercicio regularmente, La actividad física aeróbica, como caminar, nadar o bailar, aumenta el ritmo cardíaco y mejora el suministro de oxígeno al cerebro. Se recomienda realizar al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana. [1, 2]

Sigue una dieta nutritiva, Opta por patrones alimenticios saludables para el cerebro, como la dieta Mediterránea. Prioriza el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, pescado rico en Omega-3 y grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, limitando los alimentos ultraprocesados y las grasas saturadas.

Prevenir el Alzheimer

Desafía y estimula tu mente, Mantén tu cerebro activo aprendiendo cosas nuevas. Leer, estudiar un idioma, tocar un instrumento musical, hacer crucigramas o aprender una nueva habilidad crea nuevas conexiones neuronales (reserva cognitiva) que protegen contra el deterioro.

Duerme lo suficiente, El descanso de calidad (entre 7 y 8 horas diarias) es crucial. Durante el sueño profundo, el cerebro realiza procesos de limpieza y eliminación de toxinas, incluyendo la proteína beta-amiloide, cuya acumulación se asocia con el Alzheimer.

Mantén una vida social activa, Participar en grupos, mantener contacto regular con amigos y familiares o unirse a actividades comunitarias evita el aislamiento. La interacción social estimula diferentes áreas del cerebro y reduce el riesgo de depresión.

Evita el tabaco y modera el alcohol, Fumar daña los vasos sanguíneos y aumenta drásticamente el riesgo de deterioro cognitivo. Por otro lado, el consumo excesivo de alcohol es neurotóxico, por lo que debe limitarse.

Protégete la cabeza, Los traumatismos craneales aumentan el riesgo de desarrollar demencia en el futuro. Usa siempre casco al andar en bicicleta o practicar deportes de riesgo, y usa el cinturón de seguridad para prevenir accidentes.

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Controla el estrés crónico, Los niveles altos y constantes de cortisol (la hormona del estrés) pueden dañar el hipocampo, el área del cerebro encargada de la memoria. Practicar técnicas de relajación, yoga o meditación ayuda a proteger la salud cerebral.

Mantén un peso saludable, La obesidad y el sobrepeso en la mediana edad están relacionados con un mayor riesgo de problemas metabólicos (como diabetes) y enfermedades neurodegenerativas. Mantener un índice de masa corporal adecuado favorece tu salud integral.

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