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El estado del clima hoy 8 de junio de 2026 nos indica sobre cielos nublados en horas de la mañana en los estados centrales. Como cielos nublados y amenazas de lluvia en gran parte del sur venezolano y centro del país.

Sobre Venezuela amanece cielo nublado en toda su extensión; resaltando lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Llanos Centrales/Occidentales, Lara, Falcón, norte de Yaracuy, los Andes y Zulia; así mismo, precipitaciones más dispersas en Distrito Capital, La Guaira, Aragua y Carabobo.

Situación General, próximas seis horas 06:00-12:00 HLV Se espera cielo cubierto con precipitaciones variables en partes de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Llanos Centrales/Occidentales, Lara, Falcón, norte de Yaracuy, los Andes y Zulia; así mismo, precipitaciones más dispersas en Distrito Capital, La Guaira, Aragua y Carabobo.

Clima hoy 8 de junio de 2026 según el INAMEH

Se esperan altas temperaturas en la región oriental, en el estado Monagas con 34 grados en horas del mediodía. Resto del país con temperaturas sobre los 29 a 30 grados.

En Mérida en las zonas montañosas se esperan siete grados en horas de la madrugada. 26 grados en zonas de montaña de la región central, con tendencia a la baja en horas de la madrugada.

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