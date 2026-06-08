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¡Divina!, Ensalada Rusa Clásica para empezar la semana

By Danny Valdiviezo
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Ensalada Rusa Clásica
Foto: Paulina Cocinas.

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Danny Valdiviezo
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Hay que empezar la semana por todo lo alto. Para ello no hay nada mejor que un buen plato, como una Ensalada Rusa Clásica, la cual es una de las más gustosas.

Ensalada Rusa Clásica, ingredientes:

700 g de papa (tipo para cocer)

200 g de zanahoria

150–200 g de guisantes (congelados o cocidos)

3 huevos

160–220 g de atún en conserva (escurrido)

250–350 g de mayonesa (mejor si es casera o “tipo casera”)

Sal y pimienta negra

Opcional: 1–2 pepinillos en vinagre picados, 6–10 aceitunas, pimiento morrón, un toque de vinagre o limón

Preparación:

Lava las papas y zanahorias y cuécelas enteras en agua con sal hasta que estén tiernas (papas 20–30 min, zanahoria 15–25 min). Cuece los huevos 10–11 min desde que hierva el agua, enfría en agua fría y pela.

Añade los guisantes a la olla los últimos 3–5 min (si son congelados) o cuécelos aparte 3–4 min y escurre. Escurre las papas y zanahorias, deja templar, pélalas y córtalas en dados pequeños y regulares.

Pica 2 huevos (reserva 1 para decorar) y desmiga el atún bien escurrido (y pepinillo si usas). Mezcla en un bol patata, zanahoria, guisantes, huevo picado y atún, sal y pimienta.

Incorpora la mayonesa poco a poco hasta lograr una textura cremosa que ligue sin quedar líquida, y ajusta sal/pimienta (y unas gotas de limón/vinagre si quieres). Pasa a una fuente, alisa la superficie, tapa y enfría mínimo 1–2 horas para que asiente.

Decora con el huevo reservado, aceitunas y tiras de pimiento morrón, y sirve bien fría.

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SourcePaulina Cocina
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