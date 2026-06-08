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Las efemérides de hoy 8 de junio, por iniciativa de la Fundación Nuestra Tierra, se celebra el Día del Chocolate Venezolano. Esto en conmemoración de la fundación de la primera empresa chocolatera en el país como lo fue La India, fundada en 1861.

Para el año 1595, un día como hoy los corsarios ingleses Amyas Preston y George Somers asaltan y queman Caracas.

Un día como hoy en 1992: se celebra el primer Día Mundial de los Océanos coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro.

También un día como hoy en 1945: nace en España el actor y presentador hispano-venezolano Guillermo «Fantástico» González (f. 2020). Una de las personas más queridas del mundo de la farándula.

Para el año 1951 un día como hoy se inaugura el Mercado de Quinta Crespo en Caracas.

También un día como hoy en 1957: nace en Caracas el actor Freddy Romero

Para 1957 un día como hoy nace en Aragua el actor Luis Aular,

Efemérides de hoy 8 de junio

También un día como hoy en 1973: nace en Carúpano (Edo. Sucre) el actor Jerónimo Gil.

Para el año 1978 un día como hoy nace en Caracas el actor y modelo Cristóbal Lander, primer finalista del Mister Venezuela 2000.

En el año 1987: se crea en la Gran Caracas la parroquia El Junquito. Muy famosa por sus golfeados, chocolate con crema, café y fresas. Si vas a la Colonia Tovar por Caracas es una ruta obligada.

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