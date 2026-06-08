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Nuevamente en la arteria vial más importante del centro del país un hecho vial dejó a una persona muerta. Un joven motorizado falleció en la ARC tramo Aragua el sábado en horas de la tarde del sábado 6 de junio de 2026.

El joven quedó identificado como Víctor Alejandro Figueredo Quintero de 24 años de edad. La acompañante de Figueredo quedó con lesiones severas en el accidente ocurrido en el kilómetro 103.

Autoridades viales del estado Aragua, entre ellos Tránsito y paramédicos llegaron al lugar para atender la situación presentada. Trasladando de urgencia a la mujer que venía como parrillera, el accidente ocurrió sentido Maracay Caracas.

Joven motorizado falleció en la ARC tramo Aragua

El joven venía conduciendo la moto, cuando por causas desconocidas impactaron contra la parte trasera de una camioneta. Ambos cayeron al pavimento, Figueredo falleció de forma inmediata en el hecho.

La causa de muerte fue “traumatismo craneoencefálico severo”, en el sitio estuvieron funcionarios de Protección Civil Aragua. Además de funcionarios de tránsito terrestre y otras comisiones de seguridad.

Cabe destacar que el viernes en horas del mediodía, un motorizado perdió la vida también en el tramo Aragua. Esto tras impactar contra una camioneta que estaba accidentada en el hombrillo.

El llamado

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado para que se conduzca con prudencia y responsabilidad en las vías del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Circula siempre a una velocidad moderada y además una distancia prudencial de otros vehículos. Mantente en un solo canal, no transites por el canal de seguridad (hombrillo).

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