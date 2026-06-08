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El terremoto de Filipinas ocurrido ayer domingo 7 de junio de 2026 ha dejado al menos 19 personas muertas, confirmaron las autoridades de ese país. A las 7:38 minutos hora local ocurrió el fuerte sismo de magnitud 7,8 grados en la Escala de Richter.

Cerca de 134 lesionados ha dejado el temblor, colapsando vías, viviendas y varios edificios. Algunos hospitales han estado llenos de lesionados y los mismos reciben atención rápida, confirmaron las autoridades.

La Oficina de Defensa Civil Filipinas confirmó al menos 19 fallecidos en la región de Soccskargen, donde se reportó el sismo. Afectando a las provincias como Cotabato, además de General Santos, Kudarat y Sarangani.

Terremoto de Filipinas

Luego del terremoto, las réplicas han estado en el orden de un grado hasta seis o siete confirmó la Oficina Sismológica filipina. Autoridades dieron la alerta de tsunami que pudiera afectar a Indonesia y Malasia.

Países como Nueva Guinea, además de Japón, Taiwán, entre otros pudieran recibir olas de menor intensidad en las próximas horas. Autoridades están trabajando en las zonas afectadas en busca de sobrevivientes.

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