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Yadier Molina, actual mánager campeón de la LVBP destacó que los pilotos que fallecieron en el accidente aéreo ocurrido en La Romana, República Dominicana; iban a buscarlo a él y a sus familiares en Texas, Estados Unidos.

Indicó el exreceptor de los Cardenales de San Luis en su cuenta de Instagram que el jet privado era un vuelo charter el cual iba a buscarlo para llevarlo a Puerto Rico, desde Estados Unidos. El expelotero lamentó dicho accidente ocurrido en Dominicana.

En el avión privado solo iban dos personas, el piloto Erick Diago como el copiloto Rudy Gahasal. La aeronave cargó combustible y tuvo que regresar de emergencia, pero en el intento fallido de aterrizar se incendió, muriendo el piloto y copiloto.

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Pilotos estadounidenses que fallecieron en accidente aéreo

Molina estaba en Texas junto a familiares y amigos y contrató el vuelo desde Estados Unidos a Puerto Rico. Pero el jet sufrió el hecho donde fallecieron los dos pilotos estadounidenses.

“Mis condolencias a las familias de los pilotos, este avión iba camino a buscarme a mi familia y a mí en Austin Texas para regresarnos a Puerto Rico, muy triste por todo”; indicó el expelotero.

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