Compartir

Para este mes de junio, el Ingreso integral de los trabajadores se seguirá pagando como se hizo en el mes de mayo. El salario para los trabajadores y jubilados será en dos partes, una parte en la quincena y la próxima a final de mes.

Desde el pasado mes de mayo, se acordó pagar de esa manera dicho ingreso a los trabajadores. Estos estarían cobrando 150 dólares de la tasa del día del Banco Central de Venezuela en 15.

Cabe destacar que esta bonificación durante más de un año estuvo bajo la denominación de Bono de Guerra Económica. Y después pasó a llamarse Ingreso contra la Guerra Económica, ahora es el Ingreso Integral.

Mientras que para el final de mes se estarían pagando los 50 dólares restantes. Ya en el mes de mayo, el diputado Oswaldo Vera dijo que se hace de esta manera con el fin de evitar un boom en el sistema bancario nacional.

Ingreso Integral de los Trabajadores

“Una en la primera quincena y otra más alrededor de la segunda quincena, ese es el motivo fundamental, pero ahorita estamos en 240 dólares, el equivalente a eso como ingreso mínimo para todos los trabajadores del país”, dijo en el mes de mayo el parlamentario.

Los pensionados si cobrarán los 70 dólares del Ingreso para cuando se anuncie el pago del aporte de la pensión. Estos cobrarían igualmente a la tasa del día del Banco Central de Venezuela.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas