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Para celebrar en grande el título conquistado por parte del Carabobo Fútbol Club la directiva organizó para hoy la Caravana Granate en la Gran Valencia. Para el disfrute de todos los fanáticos del fútbol en la capital del estado.

A las cinco de la tarde en el Forum de Valencia será el punto de concentración, y desde donde saldrá gran caravana por toda la Autopista del Este y luego recorrerá las principales avenidas de la ciudad.

Como es conocido el Carabobo Fútbol Club sumó otro logro donde cada uno de los jugadores colaboró con la victoria. Un triunfo conquistado ante los porteños, equipo que no se rindió y cayó con pizarra de 2×1.

Caravana Granate hoy

Recuerda llevar tu camiseta, tu bandana, como la bandera vinotinto para esta gran celebración del título alcanzado por los granates ayer en el Misael Delgado. Por supuesto, estarán los jugadores del equipo en esta gran fiesta del fútbol.

Fiesta que se une a lo que será también el ambiente mundialista de Estados Unidos 2026 que arranca este jueves 11. Si eres fanático del «grana» asiste a esta gran celebración del equipo industrial.

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