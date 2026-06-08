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Elecciones de Perú: Fujimori con diferencia mínima ante Sánchez

By Danny Valdiviezo
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Elecciones de Perú
Roberto Sánchez candidato de la izquierda se viene acercando en el resultado. Foto: AP/EFE/El País de España.

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Danny Valdiviezo
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Keiko Fujimori mantiene una diferencia corta ante su rival de la izquierda Roberto Sánchez. Las elecciones de Perú se mantienen activas, hasta ahora sin un candidato ganador en esta segunda vuelta.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales mantiene el conteo de ambas tendencias, Sánchez en la noche y la madrugada acortó la distancia, teniendo la preferencia en las zonas populares. Además de las provincias.

Elecciones de Perú

Ambos candidatos y sus maquinarias electorales se mantienen activas en todo ese país esperando el conteo de votos. Fujimori tiene el 50.083% y Sánchez se mantiene cerca con un 49.91% de los comicios.

Mientras el ambiente en Perú se mantiene en total calma a pesar de las elecciones. Las personas han tenido un lunes normal, con sus jornadas de trabajo tanto en Lima como en las otras provincias.

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SourceEl País de España.
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