Compartir

En el marco de la robusta agenda de actividades que impulsa la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida (GMVV), el poeta Tarek William Saab ha extendido una invitación abierta a todo el público para participar en un foro especial dedicado al cine venezolano.

Este encuentro de saberes tendrá lugar el próximo miércoles 10 de junio a las 11:00 a. m., en la sala de la Cinemateca Nacional ubicada en las instalaciones del Museo de Bellas Artes.

Mientras tanto, el evento central de la jornada será un merecido homenaje a la extraordinaria y prolífica obra artística del célebre dramaturgo y cineasta Román Chalbaud. La iniciativa, promovida activamente por Tarek William Saab en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, busca enaltecer a quien ha sido calificado como un gran baluarte de las artes visuales en el país.

Tarek William Saab homenaje a Román Chalbaud

El poeta Tarek William Saab destacó la importancia de este espacio formativo, señalando su alineación con las políticas culturales del Estado.

«Esta iniciativa se realiza en el marco de los 8 vértices de la GMVV que busca fortalecer el vínculo entre el espectador y la historia audiovisual de la nación en medio de la celebración de las seis décadas de vida de la Cinemateca Nacional», explicó Saab.

La actividad no solo servirá para recordar los grandes hitos de la gran pantalla local, sino también para reflexionar sobre los desafíos y el crecimiento de la producción cinematográfica actual frente a las nuevas audiencias.

Un panel de lujo para el debate

El foro contará con la participación de un panel de expertos de primer nivel, integrado por destacadas figuras que hacen vida en el ámbito cinematográfico y cultural del país:

Rosa Raydán , actual presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional.

Román Chamorro , presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Daniel Yegres , reconocido director de la película Alí Primera .

Jesús Mujica, artista plástico, cineasta y promotor cultural.

Para concluir, Tarek William Saab enfatizó que este tipo de debates y reflexiones forman parte esencial de la nueva etapa de consolidación de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Por otro lado, el esfuerzo conjunto con la cartera de Cultura busca, en palabras del poeta, «darle vida al alma nacional, fortaleciendo nuestra identidad cultural y el orgullo de ser venezolanos, en cada una de las artes que integran la venezolanidad». La cita promete ser un punto de encuentro fundamental para estudiantes, cineastas, críticos y amantes del séptimo arte en la capital.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas