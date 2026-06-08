Compartir

Interpol capturó a un presunto integrante del Tren del Llano en Perú. Jesús Méndez fue capturado luego de un trabajo de triangulación entre varios países entre ellos Brasil, Perú y Colombia.

Medios peruanos indicaron que Méndez iba en una embarcación por el Río Amazonas rumbo a Iquitos cuando fue interceptado. Ya desde Venezuela se había indicado sobre los delitos cometidos por el sujeto.

Tribunales del Guárico habían presentado solicitudes contra Méndez, los delitos cometidos son presunta participación en un homicidio calificado con alevosía además de posesión ilegal de arma de fuego.

Presunto integrante del Tren del Llano capturado en Perú

Como también resistencia a la autoridad además de fuga de detenido. El hombre está señalado de un caso de femicidio, según expedientes habría asesinado a una mujer y a su hijo en el estado Guárico.

Este habría salido de Venezuela y se fue a Perú, donde las autoridades le estaban siguiendo con trabajos de inteligencia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas