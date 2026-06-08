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Para registrar (protocolizar) un título universitario en Venezuela, debes realizar un pre-registro en la plataforma digital del SAREN (Servicio Autónomo de Registros y Notarías). Y luego acudir de forma presencial a una sede del Registro Principal.

Registrar un título universitario en Venezuela

A continuación, tienes los pasos y requisitos exactos para completar este proceso:

Pre-registro en línea

Debes ingresar al portal de Trámites SAREN y seguir estos pasos:

Crea un usuario y contraseña (se recomienda usar un correo electrónico personal y seguro).

Selecciona el apartado Registro Principal y luego la opción Protocolización.

Elige el estado y la sede del Registro Principal más cercana a tu domicilio.

Completa los datos solicitados del título y adjunta los recaudos digitales que el sistema te indique (como el título escaneado en formato JPG).

Imprime la Planilla Única Bancaria (PUB) generada y cancela el monto correspondiente.

Recaudos presenciales

Una vez validado el trámite en línea, el sistema te asignará una fecha para acudir a la oficina del SAREN con los siguientes documentos físicos en un sobre manila:

Título universitario original (debe estar firmado por las autoridades de la casa de estudios).

Una (1) fotocopia del título en hoja tamaño oficio (con márgenes específicos: Superior 4cm, Inferior 2cm, Derecho 2cm, Izquierdo 4cm).

Cédula de identidad laminada vigente y una (1) fotocopia de la misma.

Cuatro (4) copias de la Planilla Única Bancaria (PUB) pagada.

Timbres fiscales (cuyo valor dependerá de lo establecido por la gobernación del estado donde realices el trámite.

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