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El precio del dólar BCV hoy 8 de junio de 2026, nos indica que se mantiene vigente el dólar del viernes 5 de junio. Según el Banco Central de Venezuela será de un total de 563,28 bolívares y el euro en 654,86 bolívares. Hoy es lunes bancario.

Para este martes, la tasa del dólar: 567,68 bolívares y el euro en 655,38 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro en el mundo se mantiene en 4.558 dólares, este indicador se mantiene estable cerca de los 5 mil dólares. Mientras que el gramo se ubica en un costo de 175.90 dólares.

En 93,91 dólares se mantiene el precio del petróleo para hoy lunes, este se mantiene con picos cercanos a los 100 dólares. El crudo ha logrado estar estable aunque cercano a los 98 dólares durante el día.

Sigue en baja el precio del bitcoin en el mundo, teniendo hoy una tasa de 61.927,48 dólares. Esto ha generado un poco de preocupación a los seguidores de este indicador. Este llegó a estar en 83 mil dólares.

Dólar BCV hoy 8 de junio de 2026, presidenta encargada cerró gira en India

Delcy Rodríguez cerró este domingo su visita oficial a la India reivindicando la entrada del petróleo venezolano en el mercado indio y presentando la gira como el inicio de una cooperación más amplia en salud, transporte, ciencia, tecnología y energías renovables.

«Acá llega el petróleo de Venezuela a la India y también cómo nosotros podemos, a través de una agenda de cooperación bilateral, tener beneficios compartidos para nuestros países», afirmó la presidenta encargada de Venezuela en un vídeo publicado en Instagram al despedirse del país asiático.

Rodríguez dijo que su agenda de trabajo estuvo centrada en «satisfacer al pueblo venezolano sus necesidades» en áreas como sanidad, transporte público, ciencia y tecnología, «complementariedad energética» y energía renovable.

«Dejo una parte de mi corazón en la India, donde hemos cumplido una agenda de trabajo que permitirá profundizar nuestras relaciones en beneficio de ambos pueblos», escribió junto al video.

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