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Por Jaime Macías

A medida que se acerca el Mundial de Futbol es ya una tradición el bombardeo informativo sobre las marcas, historias, anécdotas y tragedias de esta competencia ya cercana a cumplir su primer siglo de actividad, pero en cada edición se van sumando nuevos datos y curiosidades sobre el mismo.

Como ustedes saben en esta oportunidad, por vez primera participarán 48 selecciones se supone de igual número de naciones, pero aquí hay un detalle, solo seis (6) países van a llevar el 100% o total de jugadores con cultura e identidad de su país.

Brasil, Sudáfrica, Argentina, Colombia, Arabia Saudita y Panamá, el resto por lo menos nacionalizó jugadores que nacieron fuera de su territorio o tiene futbolistas con cultura o identidad diferente al país que representan.

Por ejemplo, esto lo podrán ver en las selecciones de Francia, Alemania, España, entre otros. Pero el caso más llamativo o curioso lo tiene el equipo de Curazao, donde solo un jugador de los 26 tuvo su nacimiento en esta isla caribeña.

“Records” extracancha de los mundiales de futbol

Tahith Chong, pero que tiene unos detalles, él fue criado en Holanda o Países Bajos e incluso jugó en la Sub 21 de este país. Esto viene porque Curazao es un estado autónomo dentro del Reino de los Países Bajos desde 2010 y tienen como doble nacionalidad, por cierto, algo muy parecido al reglamento del Clásico Mundial de Beisbol, que también lo permite.

Otro detalle, es el aporte en jugadores que hacen los equipos o clubes a las diferentes selecciones mundialistas. En esta edición el honor le corresponde al Manchester City de la Liga Inglesa, donde 19 futbolistas de su plantilla estarán en el Mundial.

El alemán Bayern Munich le sigue con 18, el inglés Arsenal y el campeón de Europa, PSG francés con 16, Barcelona de España 15 y sorpresa al Al-Hilal de Arabia Saudita con 12 al igual que el Atlético de Madrid, los ingleses Crystal Palace y Manchester United. Sí, como lo ven no está el Real Madrid.

También les comento que ningún Director Técnico afrodescendiente o asiático ha logrado conquistar un Mundial de Futbol. Ahí se los dejo!

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