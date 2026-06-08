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Tres jugadores de peso están lesionados para el inicio del Mundial de Fútbol. La selección de Argentina, vigente campeona del mundo tiene a tres bases fundamentales que a pesar de todo podrían estar en el inicio del Mundial.

Argentina se mide a Argelia en el debut, Emiliano Martínez, el arquero titular y campeón del torneo pasado tiene una fractura en uno de sus dedos. Pero se espera que sea el titular en el primer encuentro.

Leandro Paredes, uno de los jugadores de importancia se mantiene con dolencias. Mientras que se espera Lionel Messi, el jugador del Inter de Miami esté recuperado para la fecha de inicio.

El capitán se le vio agarrándose una de sus piernas en uno de los encuentros del Inter. Messi se le ha visto en el banco en los juegos amistosos, poco se le ha visto en la cancha, salvo algunas jugadas de ensayo.

Selección de Argentina, dominante en los amistosos

En los juegos amistosos, los argentinos se han visto fuertes, teniendo a Lautaro Martínez como uno de los pilares en la selección. El sábado tuvieron frente a Honduras y dominaron de principio a fin.

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