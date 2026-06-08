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El comisario Douglas Rico en su cuenta de Instagram dio a conocer sobre la detención de la responsable del homicidio del liceísta Saddiel La Rosa en Monagas. Quedando la detenida a la orden del Ministerio Público.

Tras un minucioso trabajo de campo realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Temblador, en las instalaciones de la Escuela Técnica Fe y Alegría: ubicada en el sector Fe y Alegría, parroquia Temblador, se logró la aprehensión de la responsable.

Homicidio del liceísta Saddiel La Rosa

Las investigaciones arrojaron que la víctima, se encontraban jugando dándose golpes, sin embargo, la víctima al girar, la victimaria, una joven de 15 años. Ubicó un envase plástico contentivo de agua y la arrojó sobre Saddiel.

Provocándole un grave golpe en la cabeza, cayendo este al piso, causándole convulsiones y sangrado por la nariz, siendo llevado hasta el Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar; de la ciudad de Maturín, donde falleció producto de un traumatismo craneoencefálico.

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