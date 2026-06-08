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La pitonisa búlgara se ha hecho viral por lo que dijo en vida, sobre un evento deportivo. La profecía de Baba Vanga sobre el Mundial de Fútbol no tiene que ver sobre alguna predicción de resultados o algo parecido.

Muchos le atribuyen que la dama de las predicciones destacó en vida sobre algo que podría verse en el cielo durante el evento deportivo más importante de este año. Hasta ahora indica que pudiera verse una luz, la cual pudiera ser un contacto extraterrestre.

La profecía de Baba Vanga sobre el Mundial de Fútbol 2026

Lo que dijo Vanga fue esto: “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá». No sabemos si esto por cierto ya ocurrió, pero indican que pudiera ocurrir en este evento.

Por supuesto, lo dicho por la vidente búlgara se ha hecho viral en las últimas semanas. Pero indican que podría ser solo algo para ser viral las tendencias sobre la fiesta del fútbol que arranca este jueves 11 de junio.

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