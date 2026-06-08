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Florentino Pérez es reelecto y esto promete como presidente del Real Madrid

By Lubin Molero
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Florentino Pérez es reelecto presidente
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Florentino Pérez gana las elecciones y es reelecto presidente del Real Madrid al imponerse a Enrique Riquelme con el 65% (21.741) de los votos.

El actual mandatario blanco, quien aseguró haber ganado en todas las edades, aseguró su permanencia en el club hasta el año 2030.

Florentino Pérez es reelecto presidente

A pesar de que Riquelme obtuvo 35% (11.814) votos e impugnó 400 sobres y dudó de otros 600 por problemas con el voto por correo. La cómoda ventaja de Pérez evitó mayores inconvenientes en el conteo.

Tras el triunfo, se espera la llegada de Jose Mourinho como entrenador y de los defensas Dumfries y Konaté, además de un fichaje de 150 millones que los medios apuntan sería el argentino Julián Álvarez.

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