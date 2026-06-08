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La PNB detuvo en flagrancia a cuatro limpiaparabrisas por resistencia a la autoridad y ultraje en la avenida Bolívar de Maracay.

Los ciudadanos arrestados quedaron identificados como Ronald Montero (28), Ángel Cañizalez (21), Junior Hernández (28) y Yonaldo Franco (19).

Detenidos limpiaparabrisas en Maracay

Según la minuta policial, los sujetos adoptaron una actitud evasiva y agredieron a la comisión al recibir la voz de alto. Tras ser controlados, el sistema SIIPOL arrojó que dos de ellos poseen registros policiales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estación Policial Parroquial Andrés Eloy Blanco (@cpnb_eppandreseloyblanco)

En el procedimiento no se incautaron objetos de interés criminalístico y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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