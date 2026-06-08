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Detenidos cuatro limpiaparabrisas en la avenida Bolívar de Maracay

By Lubin Molero
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Detenidos limpiaparabrisas en Maracay
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La PNB detuvo en flagrancia a cuatro limpiaparabrisas por resistencia a la autoridad y ultraje en la avenida Bolívar de Maracay.

Los ciudadanos arrestados quedaron identificados como Ronald Montero (28), Ángel Cañizalez (21), Junior Hernández (28) y Yonaldo Franco (19).

Detenidos limpiaparabrisas en Maracay

Según la minuta policial, los sujetos adoptaron una actitud evasiva y agredieron a la comisión al recibir la voz de alto. Tras ser controlados, el sistema SIIPOL arrojó que dos de ellos poseen registros policiales.

En el procedimiento no se incautaron objetos de interés criminalístico y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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