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Venezuela conquistó oro y bronce en el Panamericano Juvenil de Billar

By Lubin Molero
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Venezuela con oro en el Panamericano de Billar
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La delegación de Venezuela de billar se alza con oro y bronce en Panamá tras una destacada actuación en el XII Campeonato Panamericano Juvenil Femenino de Bola 9.

El torneo continental se llevó a cabo del 4 al 6 de junio en las instalaciones del Club de Billares Nelson.

Venezuela con oro en el Panamericano de Billar

Albany González se proclamó campeona panamericana tras culminar de forma invicta con un 79% de efectividad.

Venezuela con oro en el Panamericano de Billar (1)
Foto: Cortesía

En su camino al título, venció 5-1 a la guatemalteca Sofía Moreno, 5-0 a la panameña Rachelly Espinoza en semifinales y completó la hazaña en la final al superar 5-3 a Astrid Santos de Guatemala.

Por su parte, Verónica López se adjudicó la medalla de bronce tras recuperarse en el cuadro de repechaje. Compartiendo de esta manera la tercera plaza del podio junto a la local Rachelly Espinoza.

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