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Un lesionado tras colisión en la autopista Circunvalación Este de Carabobo

By Lubin Molero
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Colisión en la autopista Circunvalación Este
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La tarde de este lunes fue atendida una colisión entre un vehículo y una motocicleta en el kilómetro 162 de la autopista Circunvalación Este, en sentido Naguanagua. El accidente vial dejó como saldo un motorizado lesionado.

Colisión en la autopista Circunvalación Este

Comisiones y paramédicos se desplegaron en el lugar del suceso para brindar los primeros auxilios y estabilizar a la víctima.

Personal de Invialca trasladó al ciudadano a bordo de la ambulancia Metro 01 hasta la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) para su evaluación médica. Luego de la atención del herido, las autoridades restablecieron por completo el flujo vehicular en la zona.

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