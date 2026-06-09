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CLX FC se alzó con el título de campeón del juego de exhibición de la Liga Monumental este sábado 6 de junio, en un emocionante enfrentamiento ante Patacones CF. En un partido repleto de estrellas y reconocidas figuras del entretenimiento venezolano, la Furia Azul se consagró con la victoria junto al astro del fútbol Ronaldinho, quien regresó por segunda vez a este torneo de leyendas.

Por primera vez en su historia, la Liga Monumental salió de su escenario principal en el Estadio Monumental Simón Bolívar para trasladar el espectáculo del fútbol 9 directo a las comunidades caraqueñas, eligiendo para esta gran causa el Polideportivo Mesuca, ubicado en el corazón de Petare.

“Más allá de nuestra victoria este sábado, nuestro verdadero triunfo fue llevar la grandeza de la Liga Monumental a las familias de Petare y regalarles un día inolvidable desde el Polideportivo Mesuca. Desde CLX Group, seguimos impulsando este tipo de iniciativas que unen a las diversas generaciones de venezolanos a través del amor por este deporte” expresó Nasar Dagga, presidente de CLX Group y CLX FC.

CLX FC celebró su triunfo en Petare

Atendiendo al llamado de esta jornada histórica, cientos de personas asistieron a las tribunas para presenciar el amistoso entre CLX FC y Patacones CF. En medio de una atmósfera electrizante, marcada por la alegría y la nostalgia que solo el balompié puede generar, el pitazo inicial se dio a las 4:15 p.m.

El equipo tecnológico consolidó su victoria tras ganar dos de los tres tiempos del partido, regalando uno de los momentos más memorables de la tarde cuando Ronaldinho hizo estallar las tribunas de Mesuca al anotar un gol épico que selló el rumbo del encuentro.

El encuentro contó con una estelar constelación de leyendas del balompié nacional y reconocidas personalidades, destacando la presencia en el terreno de Renny Vega, Franklin Lucena, David McIntosh y Jorge «Zurdo» Rojas, quienes compartieron junto a las queridas figuras del entretenimiento Karlis Romero y Adriana Pérez, elevando el nivel del espectáculo y desatando la euforia de los fanáticos presentes.

Este triunfo en territorio caraqueño ratifica el gran momento que vive CLX FC, demostrando la garra y la destreza necesarias para superar cualquier obstáculo dentro de un campeonato que está revolucionando el entretenimiento deportivo en el país.

“Estamos profundamente agradecidos con Ronaldinho y con cada una de las celebridades y figuras de nuestra televisión que atendieron este llamado; su cercanía y su cariño hicieron de este día algo inolvidable para los habitantes de Petare” afirmó el empresario Nasar Ramadan Dagga.

Compromiso con el talento

Desde su primera edición, la Liga Monumental ha transformado la forma de consumir fútbol en Venezuela a través de un formato interactivo y dinámico (mini partidos de 15 minutos) que garantiza un espectáculo total.

En este sentido, Nasar Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, reafirma el compromiso de brindar sólidas oportunidades a futbolistas prometedores en un ecosistema que combina de forma única el talento de figuras consagradas internacionales y leyendas Vinotinto con la frescura de nuevos creadores de contenido y destacadas personalidades de la televisión venezolana.

Para no perderse ningún detalle de la Furia Azul, sigue el día a día de CLX FC en Instagram y TikTok a través de @clx.fc. Para conocer más sobre CLX Group y las empresas que conforman a este grupo empresarial con más de 12 años de trayectoria en Venezuela, visita el portal web oficial: www.clx-group.com y su cuenta de Instagram oficial @clx.group.

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