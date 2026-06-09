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Capturado un sujeto por la policía de Valencia conocido con el alias de «El Monstruo Carlos», señalado por presunta agresión a dos menores.

El arresto por presuntos actos lascivos contra dos hermanos de seis y nueve años de edad, se ejecutó en la comunidad Bella Vista 1 tras una denuncia vecinal.

Capturado por presunta agresión a dos menores

De acuerdo con las investigaciones, los menores caminaban solos hacia la vivienda de su abuela cuando el sospechoso, quien merodeaba por un canal de la calle Los Pozones, los persuadió para acercarse y perpetrar el hecho.

Los habitantes del sector se percataron de la situación y alertaron a las comisiones de la Estación Policial Ezequiel Zamora.

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Tras recibir la alerta, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en la zona que permitió ubicar y capturar al individuo mientras intentaba huir. El detenido fue trasladado al comando policial y el procedimiento quedó a la orden del Ministerio Público para la continuidad de las investigaciones.

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