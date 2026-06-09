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Lo que comenzó como el sueño de dos hermanas que decidieron quedarse e invertir en Venezuela, hoy se convierte en una realidad mucho más grande. Kaella Spa anunció la mudanza oficial de su sede principal a las instalaciones del Centro Comercial Concepto La Granja, en Naguanagua.

Este cambio no solo cumple una de las metas más importantes que se trazaron desde que abrieron su primer local, sino que llega con una excelente noticia para sus clientes: la incorporación del servicio de peluquería y estilismo para ofrecer una atención de belleza integral.

Kaella Spa en Concepto La Granja

La historia de Kaella Spa es reflejo de constancia y enfoque. Gia y Kate Loyo comenzaron este proyecto cuando tenían apenas 19 y 21 años en el C.C. Cristal. Con el tiempo, trabajando con mucho sacrificio, lograron mudarse a un local más grande en el C.C. Paseo La Granja, donde consolidaron su marca.

Ahora, tras cinco años de evolución y aprendizaje, dan el gran salto a Concepto La Granja, donde renovaron por completo su estética con un diseño minimalista muy vanguardista, pensado para la comodidad tanto de mujeres como de hombres.

Años de Trabajo en Carabobo

El éxito de la marca en el competitivo mercado de Carabobo no ha sido casualidad. Su propuesta de valor se basa en el bienestar real que le brindan a cada persona, cuidando al máximo la experiencia, escuchando sus opiniones y trabajando con productos de primera línea y un personal súper calificado en las últimas tendencias.

Además, esta expansión se traduce en más empleo local, el equipo pasó de ser atendido solo por sus dueñas a conformar una estructura de más de 10 mujeres comprometidas con brindar una atención inolvidable.

“Para nosotras, Kaella ha sido una escuela de vida increíble. Nos ha enseñado a ser fuertes, a superar las dificultades y a demostrar que con resiliencia se pueden materializar las metas en nuestro país”, comentó Gia Loyo, Co-CEO de Kaella Spa.

Por su parte, Kate Loyo, también co-CEO de la marca, destacó el orgullo que sienten por este logro y espera que sirva de motivación para todos. Al respecto, la joven empresaria aseguró que este paso es una invitación directa a todos los jóvenes que tienen un proyecto en mente a que no dejen de insistir, porque con visión, constancia y esfuerzo en Venezuela todavía es totalmente posible hacer los sueños realidad.

Horarios y días de apertura

El spa mantendrá sus puertas abiertas en su horario de costumbre, de lunes a sábado desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Como adelanto de lo que viene, las directoras compartieron ante los medios de comunicación de la región que ya tienen la mirada puesta en su próximo gran objetivo: llevar la experiencia de Kaella Spa a Caracas.

@kaellaspa

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