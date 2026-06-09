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La selección de Portugal derrotó 3-1 a la vinotinto Sub-20 este lunes 8 de junio, resultado que elimina de forma definitiva las opciones de avance del cuadro sudamericano.

El partido cambió antes del descanso tras la expulsión del central Sebastián Hernández, lo que dejó a los criollos con diez jugadores durante todo el segundo tiempo.

Vinotinto Sub-20 eliminada

La Vinotinto se adelantó al minuto 8 con un gol de penal de Diego Claut. Sin embargo, la superioridad numérica impulsó la ofensiva de Portugal, que empató al 58 con un cabezazo de José Sampaio, se puso en ventaja al 68 con un penal de Joao Rego y sentenció las acciones al 90+1 por medio de Flavio Goncalves.

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Esta tercera derrota consecutiva condena al equipo venezolano al sótano del Grupo B sin puntos. Con un solo partido pendiente en el calendario, la delegación buscará pelear el cuarto peldaño de la zona frente a Canadá para evitar finalizar en la última posición del torneo.

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