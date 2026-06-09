Compartir

La nueva entrega de la comedia de terror «Scary Movie» lidera la taquilla mundial este fin de semana con una recaudación de 105,5 millones de dólares.

La cifra representa el mejor debut de la franquicia desde el lanzamiento de la cinta original en el año 2000, superando ampliamente a sus competidoras.

«Scary Movie» lidera la taquilla

En la segunda posición ingresó «Masters of the Universe« con 54 millones de dólares globales, un estreno que quedó por debajo de las expectativas estimadas para su presupuesto de 200 millones de producción.

Por su parte, el éxito de terror «Backrooms« bajó al tercer lugar acumulando 212 millones en su segunda semana en cartelera.

El top cinco lo cerraron «Obsession«, que alcanzó un total de 224 millones de dólares acumulados a nivel mundial, y «The Amazing Digital Circus: The Last Act« con 19,4 millones recaudados en Norteamérica.

Finalmente, «Star Wars: The Mandalorian and Grogu« cayó al sexto puesto con 10 millones en su tercer fin de semana.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturado alias «El Monstruo Carlos» por presunta agresión a dos menores