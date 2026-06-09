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Un infanticidio ocurrido en Caracas fue esclarecido por el CICPC. Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Oeste, realizaron la aprehensión de Johander Jesús Bermúdez Nava (19), en Propatria, parroquia Sucre, municipio Libertador, Caracas.

Tras causarle la muerte a su hijastra, Madelyne Carolina Urdaneta Morán de 4 años en el 23 de Enero, sector El Mirador, parroquia 23 de Enero, municipio Libertador, Caracas, la madrugada de este 6 de junio.

Infanticidio ocurrido en Caracas

De acuerdo al trabajo de investigación realizado, se pudo conocer que el día del hecho, las comisiones fueron alertadas de un episodio de violencia intrafamiliar; en la dirección en mención, apersonándose al lugar, encontrando a la madre de Madelyne, presentando lesiones en sus manos.

Por cuanto había sido amordazada por Johander, mientras este le propinaba una fuerte golpiza a la niña; al buscar a la pequeña, esta fue encontrada sin vida, además, Johander, había huido del lugar.

Tras realizar un minucioso trabajo de campo y recorrido por las distintas comunidades, se logró su ubicación y detención, por cuanto este constantemente agredía a su hijastra y; el día del hecho, encontrándose bajo los efectos del alcohol, amordazó a su pareja y arremetió con la niña hasta dejarla sin vida. Siendo puesto el caso a la orden del Ministerio Público.

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