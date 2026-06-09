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Los beneficios del ejercicio físico en la tercera edad es algo que muchos dan por sentado, pero va mucho más allá de la estética porque muchos factores se activan al hacer ejercicios físicos. Debes mantenerte siempre activo en la tercera edad.

Al llegar la tercera edad al no tener la fuerza de la juventud tendemos a volvernos sedentarios, pero no todo queda en lo físico. Sino que mentalmente nos tornamos más lentos y está mentalidad nos hace rechazar el ejercicio físico.

Es decir llegamos a una edad donde caemos en un círculo vicioso que se profundiza al pasar el tiempo empeorando las condiciones físicas, mentales y por último espiritual.

Ejercicio físico en la tercera edad

El componente familiar es importante para inducir al adulto mayor a realizar ejercicio y aunque a veces no es fácil hay que hacer el esfuerzo con mucho cariño sin forzarlo, la idea es comenzar con ejercicios lentos y fáciles.

Cuando el adulto comienza a hacer ejercicio, la higiene mental que realiza le ayuda a la comprensión de ideas y esto eleva el animo a seguir cada vez con más entusiasmo y es que cuando evidencian el aumento de energía en los movimientos se sienten más seguros.

Los ejercicios físicos son el arma contra las caídas que son tan peligrosas en la edad adulta, una caída puede generar fractura de caderas que es lo más común y de allí pasar a cirugía y rehabilitación.

Más razones

Mentalmente al hacer ejercicios se activan una serie de elementos que activan un mejor funcionamiento del cerebro y así una mejor comprensión cognitiva.

Otra importancia de ejercitarse físicamente es que cuando hacemos ejercicios aumentamos la circulación sanguínea y oxigenamos los órganos importantes.

Lo más importante antes de hacer ejercicios, es visitar un médico que indique exámenes y autorice la realización de los mismos y el tipo de ejercicio que puede realizar según sea el caso.

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