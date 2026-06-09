Compartir

A las 4:24 minutos de la madrugada de hoy, Funvisis reportó un sismo de magnitud 4 en San Carlos estado Cojedes. El mismo fue de 4.0 en la Escala de Richter y tuvo una profundidad de cinco kilómetros.

Sismo de magnitud 4 en San Carlos

El epicentro de este temblor fue de 46 kilómetros al noroeste de San Carlos. El mismo se sintió en otras entidades cercanas. El mismo hasta ahora no ha tenido réplicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Funvisis (@funvisis)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas