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El clima hoy 9 de junio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y algunas zonas parcialmente nubladas hacia Nororiente; así mismo, se puede apreciar cielo cubierto resaltando lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica, especialmente al sur de nuestra Guayana Esequiba.

Como en el sur y oeste de Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Lara, Falcón, los Andes y Zulia; por otro lado, nubosidad estratiforme acompañada de lluvias y lloviznas dispersas en partes de Miranda, Aragua y Carabobo.

Situación General, Se espera cielo con nubosidad de parcial a fragmentada durante la mayor parte del periodo y algunas áreas nublabas asociadas a lluvias o chubascos en partes de nuestra Guayana Esequiba, sur y oeste de Bolívar y en Amazonas.

Como en Llanos Centrales/Occidentales, Lara, Falcón, los Andes y Zulia; por otro lado, nubosidad estratiforme acompañada de lluvias y lloviznas dispersas en partes de Miranda, Aragua y Carabobo.

Clima hoy 9 de junio de 2026 en Venezuela según el INAMEH

Se esperan altas temperaturas en el estado Monagas, con 34 grados para hoy martes 9 de junio de 2026. Con temperaturas sobre los 32 grados en el centro del país especialmente en Aragua y Carabobo.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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