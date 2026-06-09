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Las efemérides del 9 de junio nos recuerda que un día como hoy murió Nerón (68) Emperador del Imperio romano.

Muere Charles Dickens (1870) | Escritor y novelista inglés. Es uno de los más reconocidos de la literatura universal y el más sobresaliente de la época victoriana.

Nace José Antonio Ramos Sucre (1890) | Poeta, ensayista y diplomático venezolano.

Se funda la Energía Eléctrica de Barquisimeto ENELBAR (1914). Diferencia entre Corriente AC y DC.

El Pato Donald aparece por primera vez en la historia en la animación Sinfonías Tontas y La Gallinita Sabia (1934).

Efemérides del 9 de junio

Nace Michael J. Fox (1961) | Actor canadiense-estadounidense, famoso por interpretar a Marty McFly en la trilogía de Volver al futuro.

Muere Adam West (2017) | Actor estadounidense, conocido por interpretar a Batman en la serie de televisión de 1966.

La selección de fútbol de Portugal, gana 1 por 0 a Holanda y se convierte en el primer equipo en ganar la primera edición de la Liga de las Naciones de la UEFA (2019).

Día Internacional de los Archivos. Día del Embajador Estudiantil y Día del Fútbol Sudamericano.

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