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Cerca de las ocho de la noche reportaron un accidente de tránsito en una de las arterias viales del estado Carabobo. Una mujer falleció en la Autopista del Este la noche de ayer lunes 8 de junio de 2026.

Se pudo conocer que la mujer estaba conduciendo una moto sentido Naguanagua Valencia cuando uno de los neumáticos explotó, esto poco antes del Distribuidor San Blas. Enseguida al sitio llegaron autoridades viales de La Gran Valencia.

Mujer falleció en la Autopista del Este

Por la explosión del caucho, la joven identificada como Luis Jiménez derrapó en la moto, falleciendo de forma inmediata. El hecho fue atendido por autoridades viales como de emergencia.

El cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Central de Valencia. La joven había salido de su trabajo y se dirigía a su domicilio en Valencia. El hecho vial se suma a los ocurridos en las vías del país.

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