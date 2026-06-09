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Esto dijo el gobernador Lacava del Mercado Periférico de Valencia (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Mercado Periférico de Valencia

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Danny Valdiviezo
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El gobernador Rafael Lacava habló del Mercado Periférico de Valencia, la noche del lunes 8 de junio de 2026 el mandatario regional ordenó la remodelación de dicho mercado. Indicó que el mismo se va a ordenar y a remodelar por completo.

Señaló el mandatario que va a ordenar como a imponer reglas para el bien del mismo. Resaltó que el mismo tiene que tener un mejor aspecto. Como un centro comercial, donde sea agradable comprar.

 

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Mercado Periférico de Valencia y lo que dijo el gobernador Lacava

Lacava en compañía de la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo dijo que no va a ver espacio para las personas que se pongan a vender en las afueras del mercado. Entre ellos los vendedores de huevos, queso, entre otros.

Dijo que es hora que el mismo tenga una mejor distribución, como orden y la limpieza en el lugar. Resaltó que los trabajos comenzarán pronto en este mercado, el cual es uno de los más emblemáticos de Valencia.

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SourceRafael Lacava
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