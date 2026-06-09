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William Contreras se hizo viral por este jonrón con Cerveceros (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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William Contreras se hizo viral

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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El nativo de Puerto Cabello, William Contreras se hizo viral por el jonrón que conectó en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee. Contreras pescó un lanzamiento y con la fuerza del swing terminó sentado en el home plate.

Contreras vio salir la bola por el jardín central, enseguida se paró, lanzo el bate al dugout para dar la vuelta al cuadro. Había dos corredores en las bases lo que le dio a los lupulosos la ventaja ante Atléticos.

El encuentro se llevó a cabo en Las Vegas y terminó con victoria para los Cerveceros con pizarra abultada de 15×14. Cabe destacar que ninguno de los dos equipos nunca se rindieron y lucharon hasta el último out.

William Contreras se hizo viral y la joya de Brayan Rocchio

El venezolano Brayan Rocchio pintó un extraordinario doble play pero no pudo evitar la derrota de los Guardianes de Cleveland ante los Yanquis de Nueva York 7×5. Rocchio tomó un rolling por todo el medio del campo.

Tomó la pelota, tocó la segunda base y lanzó rápidamente a la primera base para completar los dos outs. Una joya que se hizo viral por la extraordinaria calidad del lance del venezolano en el terreno.

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