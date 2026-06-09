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Ya avanza el sexto mes del año y se esperan por los pagos hechos desde el sistema Patria a los beneficiados. El Ingreso Integral de los trabajadores en junio se espera a partir del próximo lunes y desde ya están los montos probables a cobrar.

Como es conocido este bono era el antiguo Ingreso contra la Guerra Económica el cual desde este año se llama Ingreso Integral. El mismo se paga a los trabajadores activos de la administración pública como a los jubilados de la administración más los pensionados.

Para este mes se espera que los empleados activos de la administración pública cobren un monto aproximado de 85.500 bolívares. Lo que sería un total de 150 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela, quedando el resto de 50 dólares para el 30 de junio.

Ingreso Integral de los Trabajadores en junio

Mientras que se esperan que los jubilados de la administración pública cobren un total de 133 dólares. Lo que daría un monto a cobrar de 75.810 bolívares para esta quincena del mes de junio de 2026. El resto de 35 dólares lo cobrarían a fin de mes.

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Los jubilados cobrarán luego de esa fecha y el monto a cobrar por los adultos mayores sería de un monto de 39.900 bolívares. Estos montos son aproximados, los abuelos cobran un total de 70 dólares en este ingreso, más el aporte de la pensión.

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