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Autoridades del municipio Zamora reportaron que fue encontrado el cadáver de un hombre en Aragua. El hallazgo se dio en la carrera San Francisco de Asís-Tocorón en dicho municipio, el cuerpo sin vida estaba en una cuneta en una zona enmontada.

A las diez de la mañana de ayer lunes 8 de junio de 2026, reportaron sobre el cuerpo sin vida a la altura del sector Santa Lucía. Enseguida se dio un despliegue policial en la zona, el hombre de aproximadamente 30 años quedó identificado como Gerson Alexander Rojas.

Los cuerpos de seguridad llegaron al sitio e iniciaron las averiguaciones pertinentes del caso. Rojas vivía en la localidad de Tocorón, cercano al lugar donde fue encontrado. Llevando el cadáver a la sede de medicina forense de Caña de Azúcar en la Gran Maracay.

Cadáver de un hombre en Aragua

Se espera por el resultado de las investigaciones de este caso, Rojas según versiones extraoficiales presentaba heridas contusas en el cuello. Lo que deriva que la causa de su muerte pudo ser por estrangulamiento.

Indican que este pudo ser asesinado en otro lado y lo llevaron hasta la zona enmontada de la carretera donde lo liberaron. El hallazgo del cadáver originó un fuerte retraso vial en la vía a San Francisco de Asís.

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