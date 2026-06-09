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El candidato Roberto Sánchez mantiene ventaja en elecciones de Perú, el abanderado de la tendencia de la izquierda superó a Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Desde el domingo en horas de la tarde se encuentran en el conteo de votos.

Hasta ahora Sánchez tiene un 50,07% mientras que la hija de Alberto Fujimori tiene un 49,93% de los votos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha escrutado ya el 95% de las mesas de votación.

Candidato Roberto Sánchez mantiene ventaja en elecciones de Perú

Keiko arrancó ganando en varios distritos de la capital peruana, la noche del domingo mantenía leve ventaja ante Sánchez. Pero Sánchez ha ganado ventaja en las provincias del país.

Se espera que en las próximas horas se dé un resultado oficial de estos comicios, los cuales han acaparado la atención en el continente. Hasta ahora ambos candidatos también se mantienen a la espera del resultado.

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