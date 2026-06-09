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Luego de la gira por la India y Türkiye, la presidenta (E) Delcy Rodríguez regresó a Venezuela. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía fue recibida la mandataria encargada por parte del gabinete ejecutivo.

Rodríguez viajó a ambas naciones con el fin de estrechas lazos en varias materias, en la India selló varios acuerdos. India es uno de los aliados estratégicos más fuertes de Venezuela, desde hace varios años mantienen relaciones comerciales con nuestro país.

Presidenta (E) Delcy Rodríguez regresó a Venezuela

Esto en varias materias entre ellas comercio, minería además de energía. En Türkiye fue recibida por autoridades locales. Destacando los lazos bilaterales de trabajo y cooperación entre ambas naciones.

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