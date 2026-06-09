ActualidadNacionalPortada

Presidenta (E) Delcy Rodríguez regresó a Venezuela tras visita a la India y Türkiye

By Redacción Carabobo
0
36
Presidenta (E) Delcy Rodríguez regresó a Venezuela
Foto: Prensa Presidencial.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Luego de la gira por la India y Türkiye, la presidenta (E) Delcy Rodríguez regresó a Venezuela. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía fue recibida la mandataria encargada por parte del gabinete ejecutivo.

Rodríguez viajó a ambas naciones con el fin de estrechas lazos en varias materias, en la India selló varios acuerdos. India es uno de los aliados estratégicos más fuertes de Venezuela, desde hace varios años mantienen relaciones comerciales con nuestro país.

Presidenta (E) Delcy Rodríguez regresó a Venezuela

Esto en varias materias entre ellas comercio, minería además de energía. En Türkiye fue recibida por autoridades locales. Destacando los lazos bilaterales de trabajo y cooperación entre ambas naciones.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Presidenta encargada Delcy Rodríguez llegó a Turkiye

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceVTV Canal 8
Artículo anterior
Candidato Roberto Sánchez y lo que se sabe de las elecciones en Perú
Artículo siguiente
Parada en servicio de agua en zonas de Carabobo a partir de hoy anunció Minaguas e Hidroven
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes