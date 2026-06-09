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Parada en servicio de agua en zonas de Carabobo a partir de hoy anunció Minaguas e Hidroven

By Redacción Carabobo
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Parada en servicio de agua en zonas de Carabobo
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Minaguas e Hidroven anunciaron a partir de hoy una parada en servicio de agua en zonas de Carabobo. Esto luego de una ruptura en el tubo matriz. Es por ello que se estarán realizando trabajos en dicha tubería.

Los trabajos se estarán realizando en la tubería de 54 pulgas en la carretera nacional Valencia Güigüe. Desde anoche se están haciendo los mismos en el sector Los Ilustres, municipio Carlos Arvelo.

Parada en servicio de agua en zonas de Carabobo

De esta manera se estará buscando mejorar la distribución en el Sistema Regional del Centro II, para los estados Aragua y Carabobo

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SourceMinaguas, Los Guayos Digital
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