Compartir

Si estas en la ciudad de Caracas, tienes una buena opción para disfrutar de los Juegos del Mundial 2026. Esto luego del anuncio que hiciera el espacio cultural en sus redes sociales en torno al evento deportivo.

La Cinemateca Nacional se unirá a la fiebre de la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. La misma tomará las salas en Caracas a partir de esta semana en la Sala del Museo de Bellas Artes.

Todos los partidos en vivo serán transmitidos para la gran fanaticada del fútbol. El espacio cultural se abre al evento y se espera por la masiva asistencia de las personas al recinto para disfrutar de cada uno de los juegos.

Cinemateca Nacional transmitirá los juegos del Mundial 2026

De igual forma, se inaugurará una muestra cinematográfica temática en la Sala Margot Benacerraf, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte). Para dar mayor colorido a esta fiesta del deporte.

2La agenda mundialista en la Sala MBA iniciará este jueves 11 de junio con la transmisión de la gran inauguración; seguida por el partido de apertura entre las selecciones de México y Sudáfrica, a las 3:00 de la tarde”, dijo VTV.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas