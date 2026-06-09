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Una colisión en la Autopista Sur dejó dos personas lesionadas, la información la dio a conocer Invialca mediante sus redes sociales. Al sitio llegaron autoridades de Invialca para atender la situación.

En horas de la mañana de este martes, se registró un accidente vial en el kilómetro 3 de la Autopista del Sur, adyacente al distribuidor Santa Rosa. Que involucró a dos vehículos y una motocicleta.

Colisión en la Autopista Sur dejó dos lesionados

A causa del impacto, los dos ocupantes de la moto resultaron lesionados. En el sitio, fueron atendidos por los Paramédicos de Vías Rápidas y, posteriormente, la unidad de ambulancia Metro 02 de invialca se encargó de trasladarlos hasta la CHET.

Personal vial retiró los vehículos del lugar, logrando restablecer el flujo vehicular por completo. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado para manejar con prudencia y responsabilidad.

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