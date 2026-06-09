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Compositor de Dua Lipa y Britney Spears falleció tras ser atacado con un arma blanca

By Danny Valdiviezo
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Compositor de Dua Lipa y Britney Spears
El músico y compositor Talay Riley encontrado muerto. Foto: Infobae.

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Danny Valdiviezo
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En Londres, Talay Riley, compositor de Dua Lipa y Britney Spears fue encontrado sin vida tras ser atacado con un arma blanca. La policía recibió una llamada donde se dio el aviso del ataque a un hombre.

Al llegar los uniformados encontraron a dos personas más y otro joven de 20 años herido de arma el cual fue llevado al Hospital. El músico y compositor murió en una zona urbana tras ser atacado.

La policía se encuentra en investigaciones luego del levantamiento del cadáver del hombre. Realizan interrogatorios como buscan descifrar lo ocurrido hace unos días en las inmediaciones donde Riley fue encontrado.

Compositor de Dua Lipa y Britney Spears

La policía no dio detalles de este hecho de violencia, las investigaciones sobre este caso se adelantan, pero no hay un móvil claro de lo ocurrido. El músico recibió varias heridas que le causaron la muerte.

Riley había trabajado con artistas de fama mundial, además era un compositor y músico reconocido. La policía identifico al mismo, al ser llevado a un centro de salud estaba ya sin signos vitales.

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